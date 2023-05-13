Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün tarafından Hemşireler Günü sebebiyle düzenlenen moral ve motivasyon gecesine Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik’te katıldı.

Gecede yaptığı konuşmada, hemşirelerin sağlık sektöründeki önemine değinen Vali Ali Çelik, hemşirelerin sağlık hizmetleri için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurgulayarak fedakarlıkları için teşekkür etti.

Sağlık hizmetinin ekip işi olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, hemşirelerin ortaya koydukları özverili davranışları ile sağlıklı toplum oluşumunda sağlık ekibinin temelini oluşturduklarını söyledi. Erarslan, hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Özcura, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün gecede sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkürlerini ilettiler.

Gecede, Vali Ali Çelik, mesleğinde 30 yılını tamamlayan, azim ve özveri ile çalışan, şifa dağıtan elleriyle hala mesleğinin ilk aşkıyla çalışmaya aşina, ancak buna engel olan bir hastalık yaşayan, hastanenin çok sevilen ve yılın hemşiresi seçilen Hale Nalan Yaman’ın ödülünü takdim etti.