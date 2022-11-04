Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopter ve İHA uçuş ekibine teşekkür plaketleri verildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopter ve İHA uçuş ekibine teşekkür plaketleri verildi.

2022 yılı yangın sezonunda görev yapan helikopter ve uçak pilotlarıyla, teknisyen ve yer ekibi Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar’ı makamında ziyaret etti.

Pilot Utku Hacıbektaşoğlu, Saha Sorumlusu/ S/İHA Pilotu Hüseyin Genç, İHA Pilotu Muhammed Altuntaş, YKİ/YVT Elektrik Teknisyenleri Kadircan Yıldız, Abdulsamet Gözükara, Mekanik Teknisyeni Ramazan Kaya tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Bölge Müdürü Birol Dündar, orman yangınlarıyla mücadelede 2022 yılında verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ederek, yangınların büyümeden söndürülüp kontrol altına alınmasında hava gücünün çok önemli olduğunu dile getirdi.

1 Haziran 2022 - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Kütahya Zafer Havalimanında konuşlanan TB2 İHA ve 23.07.2022 - 20.10.2022 tarihleri arasında Tavşanlı Kayı Deposunda konuşlanan Mi8 Helikopter ekibi, görevleri süresince söndürme çalışmalarında etkin rol aldıklarını ve ormanların yarınlara taşınmasında ve korunmasında katkı sağladıkları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürü Birol Dündar ve yardımcılarına inceliklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Teşekkür plaketlerinin takdiminde Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı, Halil Karademir ve Savaş Ünle’de yer alarak tüm ekibe katkılarından dolayı teşekkür ettiler.