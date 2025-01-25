Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kent merkezindeki aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu çerçevesinde bir toplantıda buluştu.

Toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Özellikle aile hekimlerinin hastalarını ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesislerine ya da Sağlıklı Hayat Merkezine sevk süreçleri ele alındı. Ayrıca, aile hekimleri tarafından istenebilecek tetkiklerin yapılması ve değerlendirilmesi konularında daha etkili bir koordinasyon sağlanmasının önemi vurgulandı.

Yetkililer, entegrasyon sürecinin sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmada kritik bir rol oynadığını belirterek, bu tür toplantıların devam edeceğini ifade ettiler.