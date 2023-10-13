Kütahya’da, İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya’daki tüm camilerde Cuma hutbesinde İsrail’in Gazze’ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi.

Kılınan Cuma namazının ardından İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için Kütahya Ulu Camiinde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık’ın kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Bugün Tüm Türkiye’nin kalbi Gazze için atıyor, Filistin için atıyor. Kütahya’da on binlerce kardeşimizle Ulu Camiinde bir araya geldik. Gıyabi cenaze namazı kaldık. Gazze’de bir çok şehidimiz var. Zulümle baş başa haksız yere öldürülmüş bir çok kardeşimiz var. Rabbim hepsini cennetine alacak. Bizde onların yolundan rabbimizin cennetine talibiz. Tüm insanlık Gazeze’deki zulme şahitlik ediyor. Ama bu uzun sürmeyecek. Allah, Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimizin yanındadır" dedi.