26 Ekim ‘’Hasta Hakları Günü’’ nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akdemir ile Hasta Hakları Birimi personeli, yatan hasta ziyareti gerçekleştirdi.

Birime başvuran hasta ve yakınlarına, hasta hakları ve sorumlulukları hususunda bilgilendirme yapan Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Akdemir, “ Her yıl 26 Ekim Hasta Hakları Günü olarak kutlanıyor. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, bu yıl hasta ve hasta yakınları ile bir araya geldik. Hastalarımızın sorunları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Hasta hakları birimine başvuran hastalarımızın sorunlarını yerinde çözümledik. Bizler hastalarımızın hastanemizden memnun ayrılabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz hizmet anlayışımızda kaliteden ödün vermeden hasta ve hasta yakınlarımızı mutlu etmektir. Buradan tün hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Zinnure Tombul ise, “Bugünü kutlamamızdaki sebep hastalarımızın yalnız olmadığını onlara hissettirmektir.Tahlilde zorlandıkları durumlarda onlara yardım edebilecek bir kapının olduğunu onlara tekrar hatırlatmak istedik” dedi.