Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Harezmi Eğitim Modeli çerçevesinde, Kütahya’daki öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programının başladığı bildirildi. İl merkezi ile Gediz ve Tavşanlı ilçelerinde düzenlenen eğitimlere, toplam 60 öğretmen katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Salonu’nda gerçekleşen eğitim programına, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz’da iştirak etti. Harezmi Eğitim Modelinin öğretmenlerin modern eğitim teknikleri ile donatılmasını ve bu çerçevede öğrencilere daha etkili bir eğitim sunulmasını hedeflediğini söyleyen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, “Program çerçevesinde öğretmenlerimize, Harezmi Eğitim Modeli alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli konularda bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanıyor” dedi.

Müdür Başyiğit, eğitim programına katılan tüm öğretmenlere başarılar dileyerek, bu tür eğitimlerin öğretmenlerin mesleki gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Eğitimlerin belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

“Harezmi Eğitim Modeli”

Harezmi Eğitim Modeli, Bilgisayar Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve Tasarım ile Spor Bilimleri alanlarında disiplinlerarası düşünebilen, ezberden ve monotonluktan uzak, düşündüklerini becerileri ile hayata geçirebilen, sanatla bilimi, bilimle sosyal hayatı bütünleştirebilen, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı çağın yeniliklerine milli ve manevi değerler ile adapte etmeyi hedefleyen bir eğitim modeli.