Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2023 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde Masa Başı Tatbikatı yapıldığı bildirildi.

HAP Başkanı Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli’nin yönettiği tatbikatta tüm HAP ekibi hazır bulundu. Başhekim Telli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde yapacağımız HAP Tatbikatının, senaryosu ve nasıl organize olacağımıza dair yaptığımız çalışma sonrasında, güvenlik için alınacak tedbirler, afet tirajı, oluşturulacak bakım alanları, hasta kayıtları, hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, basının bilgilendirilmesi, iş birliği yapılması gereken kurumlarla irtibatın sağlanması, gerekli durumda ve ihtiyaç halinde ilaç, malzeme ve cihaz temininin sağlanması gibi önemli konular üzerinde hazırlıklarımızı tamamladık. Allah korusun, hiçbir zaman olmasını istemediğimiz herhangi bir afet durumunda insanların ilk önce başvuracağı yer burası yani hastaneler olacaktır. Ekip olarak her an hazır durumda olmak ve herhangi bir olumsuz durumda ne yapacağımızı bilmek ve hızlı şekilde organize olmak amacıyla bu tatbikatlar yapılmaktadır” dedi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı

Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayacak şekilde hastanelerde afet ve acil durum yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı olmasını sağlamak üzere düzenlenen plandır.