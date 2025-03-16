Kütahya’da Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Dumlupınar Spor Salonunda büyük coşku içinde gerçekleşen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tamamlanan yarışmalar sonunda, Minikler Düzenlemesiz dalda, Kütahya Belediye Spor kulübü birinci, Yıldızlar Düzenlemesiz dalda, Kütahya Belediye Spor Kulübü birinci, Yıldızlar Düzenlemeli dalda, Beyce Spor Kulübü birinci, Genç Kadın Düzenlemesiz dalda, Ada Zeybek Kültür Sanat Kulübü birinci, Yörefader Spor Kulübü ikinci, Genç Erkek Düzenlemesiz dalda, Yörefader Spor Kulübü birinci, Genç Karma Düzenlemesiz dalda, Yörefader Spor Kulübü birinci, Gençler Düzenlemeli dalda, Yörefader Spor Kulübü birinci, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü ikinci, Büyükler Kadın Düzenlemesiz dalda, Kütahya Belediye Spor Kulübü birinci, Büyükler Erkek Düzenlemesiz dalda, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü birinci, Tavşanlı Halk Eğitimi Spor Kulübü ikinci, Büyükler Düzenlemeli dalda, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü birinci oldu.
Yarışmalarda dereceye giren ekiplere ödülleri takdim edildi.