Kütahya Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde her hafta cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında düzenlenen Halk Günü Toplantıları, vatandaşlarla iletişim köprüsünü güçlendirmeye devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Toplantıya birim müdürleri de katılırken, Başkan Kahveci vatandaşlardan gelen talepler üzerine ilgili müdürlerle çözüm yolları konusunda istişarelerde bulundu. Gelen taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirileceğini belirten Başkan Kahveci, konuların takipçisi olacağını ve vatandaşlara en kısa sürede geri dönüş yapılacağını ifade etti.

Toplantıya katılan vatandaşlar, bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Halk Günü buluşmalarının devam etmesi yönündeki taleplerini ileterek Başkan Eyüp Kahveci’ye teşekkür etti.