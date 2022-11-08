Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğinde gerçekleştirilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtımı ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Kütahya’da vatandaşlarla buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliğinde gerçekleştirilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtımı ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Kütahya’da vatandaşlarla buluştu.

Tanıtım tırını gezen Vali Ali Çelik, ilgililerden bilgiler aldı.

Vali Ali Çelik, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi çerçevesinde Kütahya’da 2 bin 50 sosyal konut, 12 bin konut arsası teslim edileceğini söyledi.