Kütahya’da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 83 kız öğrenci için düzenlenen icazet merasimi, Dumlupınar Kapalı Spor Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya’da hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 83 kız öğrenci için düzenlenen icazet törenine; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, protokol üyeleri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Tören, İstiklal Marşı ve ardından Ulu Cami İmam Hatibi Mehmet Ali Sarı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, konuşmasında Kur’an-ı Kerim’e hizmet eden milletlerin yüceleceğini belirtti. Hafızlık eğitimini tamamlayan genç kızların "yürüyen Kur’an" olarak topluma örnek teşkil edeceğini vurguladı. Ailelere teşekkür eden Açık, öğrencilerin azim ve gayretle Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmelerinin büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Açık, öğrencileri "geleceğin muhafızları ve ümit ışıkları" olarak nitelendirdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise konuşmasında maneviyatın ve değerlerin öncelikli olması gerektiğine dikkat çekti. Maneviyatın eksikliğinde toplumun farklı sonuçlarla karşılaşabileceğini ifade etti. Peygamber Efendimizin (SAV) "İki kişiye gıpta edilir" hadis-i şerifini hatırlatan Bayırcı, hafızlık yapan gençlere duyduğu saygıyı dile getirerek onların büyük bir gayret ve fedakarlık örneği sergilediklerini ifade etti.

Törende hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Rektör Süleyman Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü İrfan Açık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ile iş adamları Ali Çetinbaş ve Mücahit Köksal tarafından verildi.