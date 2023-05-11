Kütahya’da Çinikent Özel Eğitim Okulu tarafından "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla Görsel Sanatlar Sergisi düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur, Mustafa Topuz, Hüseyin Hakan Durum, okul müdürleri ve öğrenci velilerinin katılımlarıyla Sera AVM’de serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin yapmış oldukları resimleri inceleyerek kendilerinden bilgi aldı. Müdür Başyiğit, sergide zeka oyunlarının oynandığı masada, öğrencilere eşlik ederek beraber oyun oynadı. Başyiğit, sergi sonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çalışan ve vazgeçmeyenler için engel yoktur, inanmak vardır. Sizlere inanıyoruz ve her zaman yanınızdayız" dedi.