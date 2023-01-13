Altı Nokta Körler DerneğiKütahyaŞube Başkanı İsmail Barış, 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanmakta olan Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "Beyaz bastona ihtiyacı olan bütün görme engelli arkadaşlarımıza derneğimize bekliyoruz" dedi.

Altı Nokta Körler DerneğiKütahyaŞube Başkanı İsmail Barış, 7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanmakta olan Dünya Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "Beyaz bastona ihtiyacı olan bütün görme engelli arkadaşlarımıza derneğimize bekliyoruz" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği’nin kuruluşundan bugüne Kütahya’da görme engellilere hizmet verdiğini belirten İsmail Barış, "Sizin de çevrenizde beyaz bastona ihtiyacı olan görme engelli arkadaşımız varsa, derneğimizle iletişime geçebilirsiniz. Bugüne kadar olduğu gibi beyaz bastonlarımız arkadaşlarımıza ücretsiz bir şekilde teslim edilmektedir. Herkese şimdiden göstereceği hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.