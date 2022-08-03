Bacalıkaya'nın cenazesi defin için memleketi Isparta’ ya uğurlandı.

Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hv. Tuğg. Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl protokolü, polis memurunun ailesi, görev arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Bacalıkaya için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

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