Kütahya’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı bez bebek sanatçısı Şaziye İlgün ve 7 gönüllü anne, belediyeye ait UNESCO Konağı’nda depremzede çocuklara moral vermek için bez bebekler yapıyor.

Sanatçı Şaziye İlgün, Fatma Ovacık, Nigar Gökçe, Gülnur Uslu, Naciye Sarı, Kadriye Aydın, Gülten Özkara, Ayşe Ak isimli anneler ile bir süre önce ’Kocaman Yüreklerden Minik Yüreklere’ sloganıyla ’Gülnaz bebek ve mini kedicik’ yapımına başladı.

Sanatçı İlgün yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremi tüm Türkiye’yi derinden etkiledi, çok canımız yandı. Derin yaralar aldık. Birlikte iyileşeceğiz. Birlikte ayağa kalkacağız. Bu deprem sonrasında en çok yaralanan minik yürekler. Bez bebek sanatkarı olarak, minik yüreklere nasıl dokunabilirim düşüncesiyle yola çıktım. Amacım çok fazla yüreklere dokunmak olduğu için gönüllü arkadaşlarım ile birlikte ’Kocaman Yüreklerden Minik Yüreklere’ sloganıyla tasarladığım ’Gülnaz bez bebek ve mini kedicik’ yapımına başladık. El yapımı Gülnaz bebek benzersiz, büyük bir özveri ve duygu yüklü emeklerle aşama aşama çalışılıp üretiliyor. Haftanın 2 günü UNESCO Konağı’nda evde çalışacağımız parçaları hazırlayıp iş bölümü yapıyoruz. Bir sonraki buluşmamızda hazırlanan parçalar birleştirilerek Gülnaz bebekler vücut buluyor. Gönülden yapılan her bir Gülnaz bebek bir diğerine benzemiyor. Çünkü, her birindeki duygu yoğunluğu çok farklı. Dokunacağımız minik yürekleri hayal ederek çalışıyoruz. Gülnaz bebek ile kediciğin minik yüreklerle buluşma anını hayal etmek bizim çalışma şevkimizi artırıyor. Gülnaz bebeğin ve mini kediciğin oluşumunda ben ve yedi gönüllü ile çalışıyoruz; gerekli tüm malzemeler bu kişiler tarafından temin ediliyor. Bizlere UNESCO Konağı’nda sıcak atölye ortamı sağlayan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi Etüt Müdürü Mehmet Zenci ve personeline çok teşekkür ederiz" dedi.

İlgün, bez bebeklerin belli bir sayıya ulaşmasının ardandan, depremzedelerin ikametlerine giderek bizzat kendileri tarafından teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Gönüllü anneler, yaptıkları bez bebekler ile depremzede çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.