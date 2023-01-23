Kütahya’da, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından ’Göç ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Sergisi’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya’da, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından ’Göç ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Sergisi’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

"Bu bir vicdan meselesi’’ temasıyla açılan sergide göç ile ilgili ödüllü fotoğrafların yanı sıra ’İnsan Ticaretiyle Mücadele’ de farkındalığı arttırmak amacıyla çeşitli fotoğraflar sergilendi.

Serginin açılış töreninde Kütahya İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Demir, "Sergimizin sosyal uyumun sağlanması ve İnsan Ticariyle Mücadele de farkındalık düzeyinin arttırılmasından etkili olacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.