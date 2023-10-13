Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce et, süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Gıda ve Yem Şube Müdürü ve teknik personel ile birlikte katıldı. Eş zamanlı yapılan denetimler çerçevesinde et, süt ve süt ürünleri üreten işletmeler yakın takibe alındı.

Vatandaşın sağlığının öncelikli olduğunu belirten Müdür Emre Yeniay, “ Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilimizde eş zamanlı olarak başlatılan gıda denetim seferberliği çerçevesinde Kütahya’mızın merkez ve tüm ilçelerinde hafta sonu ve mesai mefhumu gözetmeden kontrol ve denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gıda güvenliğini ve halk sağlığını korumak adına duyarlı ve titiz davranan esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol kazanç diliyoruz. Gıda güvenliği konusunda eksiklerini gördüğümüz işletmelere gereken uyarılar yapıldı. Denetimlerimiz zaman ve saat mefhumu gözetmeksizin devam edecek” dedi.