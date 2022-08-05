Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar ulaştığı Kütahya’da gençler ve çocuklar, havuzlarda serinliyor.

Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar ulaştığı Kütahya’da gençler ve çocuklar, havuzlarda serinliyor.

Kaplıcalar diyarı Ilıca bölgesinde bir süre önce belediye tarafından yenilenerek hizmete sunulan iki havuz vatandaşların akınına uğruyor.

Kütahya Belediyesi Belde A.Ş. inşaat sorumlusu Selman Tuğ, "Bilindiği gibi, Ilıca bölgesi kaplıca ve şifalı sularıyla ünlüdür. Son günlerde hava sıcaklıkları arttı.Aquapark ve Hasulhas havuzuna olan ilgi daha da artmıştır. Burayı Kütahya Belediyesinin bir şirketi olan Simpaş A.Ş. işletmektedir. Havuzlar sadece Kütahyalılara değil, çevre iller ve ilçelerine de hizmet vermektedir" dedi.

Vatandaşlar da havuzlarda yüzerek serinleyeme çalıştıklarını ifade ettiler.