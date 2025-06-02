Kütahya’da İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Fiziksel etkinlikler ve geleneksel oyunlarla dolu şenlikte öğrenciler, hem bedensel gelişimlerini destekleme hem de kültürel mirası yaşatma fırsatı buldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, aynı zamanda dijital bağımlılığın önüne geçilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Şenliğin ödül töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan törende, İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Konuşmalarda, geleneksel oyunların çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi.

Törene çok sayıda öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve müdürlük temsilcileri katıldı. Başarılı olan öğrencilere kupa ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Şenlik süresince görev alan öğretmenler de teşekkür belgeleri ile onurlandırıldı.

Şenlik, öğrencilerin fiziksel becerilerini sergilemeleri, takım ruhuyla hareket etmeleri ve geleneksel değerlere bağ kurmaları açısından önemli bir platform oldu. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.