Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından "Geçmişten Günümüze Kütahya Değerlerimiz” konulu sergi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar, Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Sera AVM’de düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kütahya Değerlerimiz " konulu sergiyi ziyaret etti.

Sergide, Evliya Çelebi’den Hayme Ana’ya, Sıtkı Olçar’dan Hisarlı Ahmet’e kadar birçok karaktere öğrencilerin hayat verdiği etkinliklerin sanat galerisi bölümünde öğrenciler tarafından oluşturulan Osmanlı mutfağı lezzetleri fotoğrafları, tarihi maketler ve objeler sergilendi.