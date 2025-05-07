Kütahya İnsan Derneği Başkanı Muhammed Ziya Afifi, dernek olarak İçişleri Bakanlığı’nın çağrısına istinaden başvurdukları proje kapsamında önemli bir çevre bilinci çalışmasını hayata geçirdiklerini duyurdu. Afifi, Orman Bakanlığı, AFAD, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlediklerini belirtti.

Başkan Afifi yaptığı açıklamada, "Üç ilçede binden fazla öğrenciye ulaştık. Okullarda verdiğimiz seminerlerde çocuklarımıza ormanın önemi, yangınların nasıl önlenebileceği gibi konuları videolar, görseller ve Orman Bakanlığı’ndan gelen uzmanların sunumlarıyla anlattık" dedi.

Eğitimlerin ardından öğrencilerle birlikte "Gazze Ormanı"nı kurduklarını ifade eden Afifi, "Çalca Mahallesi’nde 300 fidan diktik. Ardından kent ormanında temizlik çalışması yaparak çocuklarımızla birlikte hem ormanlarımızı koruduk hem de çevre bilincini güçlendirdik" şeklinde konuştu.

Afifi, "İnsan Derneği olarak doğaya ve çevreye duyarlı projeler üretmeye ve bu bilinci toplumun her kesimine yaymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.