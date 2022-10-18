Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde FETÖ/PDY’ye yönelik ülke genelinde yapılan eş zamanlı “Gazi Turgut Aslan” operasyonu çerçevesinde Kütahya ve ilçelerinde 46 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde FETÖ/PDY’ye yönelik ülke genelinde yapılan eş zamanlı “Gazi Turgut Aslan” operasyonu çerçevesinde Kütahya ve ilçelerinde 46 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde ülkemiz genelinde 18 Ekim 2022 günü yapılan eş zamanlı ’Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye’ kod adlı operasyon çerçevesinde Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce müşterek şekilde çalışılan ve tespiti yapılan FETÖ/PDY Kütahya ili güncel yapılanması çerçevesinde 18 Ekim 2022 günü saat 07:00’de Kütahya il merkezi, Tavşanlı, Gediz, Emet, Aslanapa, Altıntaş ilçelerinde ve Antalya, İstanbul, Çanakkale, Manisa, Eskişehir, İzmir, Ankara, Isparta, Nevşehir, Bursa, Hakkari, Denizli ve Çorum illerinde güncel yapılanmaya mensup 99 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, Kütahya merkezde 27 şüpheli, Tavşanlı ilçesinde 11 şüpheli, Aslanapa ilçesinde 1 şüpheli, Altıntaş ilçesinde 1 şüpheli, Emet ilçesinde 1 şüpheli, Gediz ilçesinde 1 şüpheli, İstanbul’da 2 şüpheli, İzmir’de 2 şüpheli, Isparta’da 2 şüpheli, Bursa’da 2 şüpheli, Çanakkale’de 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca Çanakkale’deki diğer 1 hedef şüpheli 17 Ekim 2022 günü Jandarma tarafından yakalanmış ve yakalama emrine istinaden aynı gün cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Hakkari’de 1, Çorum’da 1, Denizli’de 2, Manisa’da 1 şüphelinin gözaltına alındığı, dosya harici hakkında aranma kararı olan 4 şüphelinin de yakalandığı belirtilen açıklamada, "Genel toplam Kütahya merkez 31, Kütahya ilçeleri 15, iller 15, toplam 61 gözaltı işlemi yapılmış olup, hedef şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan arama neticesi suç unsuru olduğu değerlendirilen, 138 bin 680 Türk Lirası, 70 bin 585 ABD Doları, 2 bin 520 Euro, 2 adet çeyrek altın, 2 adet bilezik, 1 adet altın bileklik, 101 adet cep telefonu, 30 adet tablet, 123 adet simkart, 1 adet bilgisayar kasası, 5 adet laptop bilgisayar,5 adet hard disk, 90 adet USB bellek ve 5 adet SDD Kart ele geçirilmiş olup, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.