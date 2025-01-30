Kütahya Nizamiye Camii’nde düzenlenen gassal kursu, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kütahya Müftülüğü Merkez Kur’an Kursu yöneticisi Turhan Bayatlı, kursun cenaze hizmetlerine dair önemli bilgileri uygulamalı olarak aktardıklarını belirtti. Bayatlı, yaptığı açıklamada, “Kursiyerlerimiz, cenazeye nasıl hizmet edileceğini, gözlerin kapatılması, ellerin indirilmesi, ayakların bağlanması, karnın şişmemesi için demir konması, kefenlenme, yıkama ve defin işlemlerini öğreniyor. Bu kursa olan yoğun ilgi, gassallık konusunun öneminin toplumda yaygınlaştığını gösteriyor. Biz de bu hizmeti en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

Kursa katılan kursiyerler, bu eğitim programının uzun zamandır bekledikleri bir fırsat olduğunu dile getirdi. Kursiyer Ömer Karaca, "Dört yıldır bu kursun açılmasını bekliyordum. Topluma hizmet etmek ve cenaze yıkamak için bu yolda ilerlemek istiyorum. Müftülüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kursiyer Fatih Kahraman, “İki yıldır bu kursa katılmayı istiyordum. Açıldığını duyunca çok sevindim. Turan Hocamız ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür ederim. Cenaze yıkamayı bilmeyen birçok insan var. Ben de bu yüzden öğrenmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

Haftada bir saat ve 5 hafta sürecek olan kursu sonrası kursiyerlere sertifika verilecek.