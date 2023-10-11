Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlenen ’Frigya staj konsorsiyumunun imza törenine katıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın paydaşı olduğu Frigya Staj Konsorsiyumu’nun protokolü, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın da katıldığı törenle imzalandı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Erasmus kapsamında yapılacak olan staj ile paydaş üniversitelerin öğrencileri yurtdışında çalışma deneyimi yaşayacak.

Toplantıda konuşan Başkan Işık, “Şehrimizde böylesine önemli bilimsel bir altyapıya dayalı çalışmanın gerçekleşmesinden mutluluk duydum. Konsorsiyum üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışma üniversitelerimizin, şehirlerimizin tanıtımı için çok kıymetli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a ve paydaşlara destekleri ve katkıları için teşekkürlerini iletti.