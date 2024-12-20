Kütahya Belediyesi, Kütahya Kent Konseyi ve Kütahya Gastronomi Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Frigya Mutfağı: Anadolu Medeniyetlerinde Lezzet ve Kültür Paneli” yoğun katılımla yapıldı. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin de katıldığı etkinlik, şehrin gastronomi zenginliklerine dikkat çekti.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, Anadolu’nun köklü mutfak kültürünün Kütahya üzerindeki etkileri ve zengin gastronomi mirası ele alındı. Etkinliğe, gastronomi alanında uzman isimler Şef Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Şef Ayvaz Akbacak, Şef Esra Tokelli ve akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Saadet Pınar Temizkan ile Prof. Dr. Rahman Temizkan konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlar, Frigya mutfağının tarihi kökenleri ve Anadolu’nun gastronomik mirasının geleceğe nasıl taşınabileceği konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Etkinlikte konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya’nın kültür ve gastronomi mirasını dünyaya tanıtma hedeflerini vurguladı. Kahveci, Germiyan Sokağı’ndaki Bektaşlar Konağı’nın çini işlemeleriyle “Gastronomi Müzesi” olarak projelendirileceği müjdesini vererek, “Gastronomi, tarih ve kültürle harmanlanarak turizmle buluşturulacak. Kütahya’nın adını dünya çapında duyurmak için çalışıyoruz” dedi.

Panelde, Frigya medeniyetinin yemek kültürü üzerindeki etkileri örneklerle ele alınırken, Anadolu’nun gastronomik zenginliğinin günümüzdeki mutfak anlayışına nasıl ilham kaynağı olduğu vurgulandı. Ayrıca, şehrin kültürel değerlerini koruma ve tanıtma yönünde yapılan çalışmalara dikkat çekildi.

Program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.