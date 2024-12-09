Kütahya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu, yoğun katılım ve başarılı oturumlarla sona erdi.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SEM) ile Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü iş birliğiyle gerçekleşen etkinlik, alanında uzman konuşmacılar ve geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirdi.

Sempozyum boyunca düzenlenen oturumlarda, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki en güncel yaklaşımlar ele alındı. Katılımcılar, bilimsel tartışmalar ve bilgi paylaşımları sayesinde alanlarındaki yenilikleri yakından öğrenme fırsatı buldu.

Etkinliğin kapanışında konuşan SBF Dekanı ve SEM Müdürü Prof. Dr. Sultan Güçlü, iki gün süren sempozyuma katkı sağlayan tüm konuşmacılara, katılımcılara ve organizasyon ekibine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin alanın gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Sempozyum, bilimsel iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik ederek fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki akademik gelişime ışık tuttu.