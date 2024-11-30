Türk Cerrahi Derneği (TCD) tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’nde, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (KSBÜ) ev sahipliğinde "Fıtık Cerrahi Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını TCD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca yaptı. Karaca, etkinliğin Kütahya’da düzenlenmesinin

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, etkinliğin Kütahya’da gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek TCD yönetimine teşekkür etti. Rektör Tekin, konuşmasında KSBÜ’nün Genel Cerrahi Kliniği’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tekin, "Cerrahi kliniğimizde güçlü bir kadro mevcut ve ülkemizde uygulanan birçok cerrahi girişim burada başarıyla yapılıyor. Ayrıca ileri endoskopi işlemleri de yakın zamanda hayata geçirilecek. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi için özveriyle çalışıyoruz" diye konuştu.

KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren de katılım sağladı. Bilimsel program üç ana bölümden oluştu. İlk bölümde “Cerrahiye Giriş”, ikinci bölümde “Video Eşliğinde Cerrahi Teknikler” ve son bölümde ise “Canlı Cerrahi Uygulamaları” ele alındı.

"Fıtık Cerrahi Günleri" etkinliği, katılımcılara güncel bilgiler ve uygulamalar sunarak cerrahi alanında önemli bir buluşma noktası oldu.