Kütahya Valiliği ve Dumlupınar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “İnsanlığın Gözyaşı” Filistin İçin Çağrılı Afiş Sergisi, Zafer Meydanı’nda açıldı. Sergide 17 üniversiteden 34 sanatçı, 41 eserle Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekti.

Programda konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, insanlığa karşı işlenen suçlar sona erene kadar seslerini yükselteceklerini ve güçleri yettiği kadar zulme karşı çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Musa Işın, "Mazlum bir halkın nasıl katliama tabi tutulduğunu hepimiz görmekteyiz ve canlı canlı bütün dünya seyretmektedir. Biz Filistin’i biliyoruz ama Uygur Türkleri en az Filistin halkı kadar büyük bir zulüm ve işkence altındadır. Allah onlarla beraber olsun" diye konuştu.

Konuşmalar sırasında Vali Musa Işın’ın yanına gelen Sabahat Özcan isimli bir vatandaş, kendi yazdığı “İsrail-Filistin Savaşı” adlı şiiri okudu. Özcan’ın şiiri herkesi duygulandırdı.