Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde, Filistin-Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi. Kütahya’da Zafer Meydanında Filistin’e destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısına 32 sivil toplum kuruluşu katıldı.

Kütahyalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda elde edilen gelirler, Filistin’e ve Gazze’ye gönderilecek.

İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Niyetimiz asla oturmak değil. Bu zulüm bitinceye bu yangın sönünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu Başkanı Ülfet Balon, "1 yıldır İsrail terör örgütü zulmü altında, soykırım altında Gazzeli kardeşlerimiz, peygamberler şehrinde soykırıma maruz kalıyorlar. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Kütahya’mızda, o günden bugüne bir çok yürüyüş yaptık. Basın açıklaması yaptık, programlar düzenledik. Bir sürü kardeşimizle farkındalık oluşturmak için, Kudüs’teki Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olmak için elimizden geldiğince KÜSİDAP olarak gayret ettik ve gayret etmeye devam ediyoruz. Bugün de inşallah Kütahya’daki sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle Kütahya Valiliğinin önünde 32 tane STK’mızın desteğiyle gelirini Filistin ve Gazze’deki kardeşlerimizin yararına sunmak için hayır çarşısı düzenledik. Kardeşlerimiz sağ olsunlar katkı sundular, her bir kardeşimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.