Gün boyu devam eden Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri, akşam saatlerinde de fener alayıyla devam etti. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, binlerce vatandaşın katılımıyla Kütahya Belediyesi önünden Zafer Meydanı’na meşalelerle ve Türk Bayraklarıyla yürüdü.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın göreve geldiğinden bu yana her milli bayramda düzenlenen fener alayı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 100. yılında da binlerce Kütahyalı’nın katılımıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü coşkusunu, Kütahya Valisi Musa Işın, il protokolü ve vatandaşlarla birlikte Kütahya Belediyesi’nden Zafer Meydanı’na yürüyerek yaşadı.

Ellerinde meşaleler ve Türk Bayraklarıyla yürüyen binlerce vatandaş, söyledikleri marşlarla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Tugay Bandosu’nun da eşlik ettiği yürüyüş Zafer Meydanı’nda Cumhuriyetin 100. yılına özel belgeselin gösterimiyle sona erdi.