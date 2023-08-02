Kütahya’da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ikamette maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesindeki bir evde yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında maddi hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.