Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Erasmus+ 2019-1-TR01-KA116-065409 Projesinin kapanış toplantısı ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri’nde Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılan programda, 2016 yılında AB Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilikleri(Vet-Charter) çerçevesinde yurtdışı stajları yapmak üzere Akredite Kurum olan Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yapmış olduğu stajların sertifikaları verildi.

Programın açılışında konuşan Kütahya MTAL Okul Müdürü Halil Kurt, Kütahya MTAL özelinde Mesleki Eğitimde Erasmus+ Fırsatları" ile ilgili bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ise, "Kütahya’da Mesleki Eğitim" konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Demet Soylu "Erasmus+ Uygulamalarında Sürdürebilirlik" konulu konuşmalarını gerçekleştirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KA1-KA2 Proje Koordinatörü, AB Komisyonu Proje Dış Değerlendiricisi Prof. Dr. Tunç Durmuş Medeni, "Erasmus+ Uygulamalarının Nitelikli Eğitime Katkısı" hakkında, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Şahbaz, "Erasmus+ KA2 Projeleri, StayWell Örneği" hakkında, Kütahya MTAL Projeler Koordinatörü Engin Eroğlu ise, “Yurtdışı Proje Ortakları Temsilcileri" hakkında bilgi verdi.

Program sonunda öğrencilere staj sertifikaları ve 2019-2020 yılı Erasmus+ projeleri hareketliliklerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.