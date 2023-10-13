Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü dikiş kursunda, Halk Eğitim Merkezi Bilgi evinde ve Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü dikiş kursunda 8 kişiye yönelik ve Kütahya Halk Eğitim Merkezi Bilgi evinde 30 kişiye yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıldı, UYUMA aplikasyonu tanıtıldı.

Ayrıca Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda 250 kişiye yönelik “Narko Gençlik” projesi çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıldı, UYUMA aplikasyonu tanıtıldı.