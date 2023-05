Engelliler Haftası nedeniyle Kütahya Belediyesi, şehirdeki tüm engellileri ve ailelerini düzenlediği organizasyonda bir araya getirdi. Verilen yemek öncesi Vali Ali Çelik ile birlikte masaları tek tek dolaşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, engelli vatandaşlar ve ailelerine ’hoş geldiniz’ dedi, ihtiyaç ve talepleri dinledi. Yemeğin ardından temsili olarak askere gidecek engelli gençlere kınalar yakıldı, dualar okundu. Ardından başlayan mini konser ve müzikle engelli gençler ve aileleri doyasıya eğlenerek unutulmaz bir akşam yaşadı.

Programda Dünya Engelliler Haftası’nı kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Dünya Engelliler Haftası kapsamında Kütahya Belediyemiz tarafından düzenlenen programımıza katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hafta sizin haftanız. Siz ne derseniz biz onları yapmak zorundayız. Daha çok şey yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Elimizden geldiğince de herhangi bir engelli kardeşimiz için bugüne kadar sarf ettiğimiz çabayı daha çok sarfedeceğimizi söylemek isterim. Kütahya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren engelleri kaldırıyor, engelli vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için çalışıyoruz. 2019 yılında Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde Engelli Hizmetleri ve Koordinasyon Merkezimizi kurarak siz değerli vatandaşlarımızın sorunlarını gidermeye çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Engelli olmak bir engel değildir, en büyük engel sevgisizliktir"

Sözlerine “Tüm engellerimizi birlikte aşacağız” diyerek devam eden Başkan Işık, “Engelli olmak bir engel değildir, en büyük engel sevgisizliktir. Engellinin en büyük silahı da sabır ve azimdir. Bizler de sizin bu mücadelenizin her zaman yanındayız. Destekçiniz olmaya da devam edeceğiz. Birbirimizi anladığımız her an bütün engelleri yıkar ve yaşamı herkes için de huzurlu kılarız. Bu farkındalık haftasında tüm engellerimizi birlikte aşacağız. Göreve geldiğimizden bu yana Engelli Hizmetleri ve Koordinasyon Merkezimiz bünyesinde Engelli Tıbbi Destek Yardımında bulunduk. 2023 yılında 168 engelli vatandaşımıza Tedavi Destek Yardımı yaptık, ayrıca 9 engelli vatandaşımızın şehir dışında tedavi olması için ulaşım desteği sağladık. Görme engelli vatandaşlarımıza Beyaz Baston Dağıtımı ve Tekerlekli Sandalye bağışlarımız gibi pek çok desteği sağladık. Kütahya Belediyemizde istihdam edilmek üzere 2023 yılında 15 engelli personel alımı yaptık. Toplamda ise Belediyemizde 70 engelli vatandaşımız istihdam edilmekte. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında bulunan engelli vatandaşlarımıza yönelik, Belediye Meclisimizce kabul edilen karar doğrultusunda yüzde 50 su indiriminden bin 406 engelli abonemizin yararlanmasını sağladık. Belediyemizce yapımı devam eden tüm parklar (326 adet parkımızı), sosyal tesisler ve hizmet binaları erişilebilirlik kriterlerine uyumlu hale getirdik” dedi.

287 otobüs düzenli olarak denetlenmekte, denetlenmeye devam edecek.

Engelli hemşehrilerimiz için yapılan sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Başkan Işık, “Kent içi toplu taşımada Özel Halk Otobüsleriyle yaşanan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla 65 yaş üstü, gazilerimiz, şehit yakınlarımız ve engelli vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için Bakanlığımızın vermiş olduğu desteğin üzerinde kalan bedel Belediyemiz tarafından işletmecilere ödenmekte. Sizlerin kaliteli hizmet alabilmesi için 3 bin 587 engelli vatandaşımıza Ulaşım Kartı verdik. 548 bin 567 biniş için yaklaşık 2 milyon lira belediyemiz bütçesinden karşılandı. Engelsiz ulaşım kapsamında 287 otobüs düzenli olarak denetlenmekte, denetlenmeye devam edecek. Engelsiz Araç projemiz kapsamında ise Devlet Malzeme Ofisi’nden 1 adet hizmet aracı bu amaçla gerekli üst yapısı tamamlanarak satın alınacak ve hizmete sunulacak. Şehrimizde hizmet veren engelli derneklerimizle birlikte çeşitli faaliyetlerde bulunarak, derneklerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdük, inşallah sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın asker eğlencesi organizasyonunu da gerçekleştirdik. Özel çocuklarımıza özel projeler kapsamında bulunan engelli vatandaşlarımıza yönelik, özel gereksinimli çocuklarımızın daha kaliteli vakit geçirmeleri adına Devlet Hatun Hanımlar Lokalimizde, yüzme başta olmak üzere, bale, tekvando, jimnastik, görsel beceri oyunları, zekâ oyunları, okçuluk ve maket uçak yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu zaman diliminde 100 özel annemiz lokalimizde yer alan sportif faaliyetlerden yararlanabilecek” diyerek sözlerini noktaladı.

Programa; Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP KAÇEP’ten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hülya Öztürk, dernek, sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileri katıldı.