Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ekmek fırınlarında oluşabilecek hijyen aksaklıklarını önlemek amacıyla denetimlere ağırlık verildiği bildirildi.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, gıda güvenliğinin sağlanması, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla gıda denetimlerinin etkin şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Sofralarımızın vazgeçilmez gıdası olan ekmek ve ekmek çeşitleri üretiminde bulunan ekmek fırınlarında oluşabilecek hijyen aksaklıklarını önlemek amacı ile denetimlerine ağırlık verilmiştir. Yapılan denetimlerde işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları kontrol edilmekte, üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğu tetkik edilmektedir “ifadelerine yer verildi.

Halk sağlığının korunması adına gıda denetimlerinin önemine dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, Kütahya’da gıda denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini, ilde faaliyet gösteren 6 bin gıda işletmesine 2024 yılı içerisinde 10 bin gıda denetimi yapıldığını belirtti.

Müdür Yeniay, açıklamasında gıda denetimlerinde ekmek üretimi gerçekleştiren işletmelerin hijyen hassasiyeti açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yeniay, temel gıda maddesi olan ekmeğin hijyenik şekilde üretiminin gerçekleştirilmesi, ekmeklerin mevzuatta belirtildiği gibi sadece un, su, tuz ve maya bileşenlerinden oluşan katkısız şekilde üretilmesi, üretimde tuz ve kül oranlarına titizlikle dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapılan mevzuat değişiklikleri ile yüksek kül ve düşük tuz oranlarına haiz olan ekmeğin daha sağlıklı olduğu, ekmekte kullanılan katkı maddelerinin kaldırılması ile de daha doğal ekmeğe kavuştuklarını kaydeden Yeniay, gıda işletmelerinin hijyenik şartlarını sürekli olarak muhafaza etmeleri, aksi takdirde halk sağlığını riske atmaktan dolayı yaptırımlar uygulanacağı, söz konusu hususların takibi için de denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.