Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince ehliyetsiz ve alkollü sürücünün aracında ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesinde yapılan çalışmalarda,

Ö.U. (43) isimli şahsın sevk ve idaresindeki, Y.Ö. (43) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Ayrıca araç sürücüsünün ehliyetsiz ve 0.83 promil alkollü olmasından dolayı trafik ekiplerince gerekli işlemler tamamlanmasının ardından şahsa trafik cezası uygulandı.