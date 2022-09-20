Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durdurulan ehliyetsiz sürücünün aracında ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince durdurulan ehliyetsiz sürücünün aracında ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.D. (23) isimli şahsın sevk idaresindeki C.A. (19) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde, şahısların üstlerinde ve çevrede yapılan aramada,1 adet ruhsatsız tüfek, 17 adet fişek ve 7 fişek halinde satışa hazır toplamda 5,70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mdele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetsiz olması, aracın trafik yönünden sakıncası olması sebebiyle araç yeddi emin otoparkına çektirildi.