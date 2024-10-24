Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan ve okulların türlerine göre farklı gelişim alanlarında yıl boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerin değerlendirildiği Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP), bu yıl düzenlenen ödül töreni ile kapanışını yaptı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hamdi Sarıöz, Hakan Gölpınar, Muhsin Kaymak, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. EGEP programı kapsamında belirlenen kriterleri sağlayan ve yeterli puanı toplayan okullar, altın ve gümüş rozet ile ödüllendirildi.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in konuşmaları ile başladı. Başyiğit, "Büyük mütefekkir Nurettin Topçuoğlu, bir neslin kurtuluşunu ancak maarifin yükselmesinde aramak lazımdır, diyor. Bu sözden yola çıkarak, hayata geçirdiğimiz projeler ile ilimizin eğitimdeki başarısını kalıcı hale getirmek, çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizin temelinde okuyan, araştıran, bilimi ve teknolojiyi insanlık yararına kullanan ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Maarif ailesi olarak bizler, çocuklarımıza daha iyi bir eğitim verebilmek amacıyla kişisel ve medyadaki gelişimimizi devam ettirmeli, değişimin sürekli içinde olmalı ve kendimizi yenilemeye her zaman gayret etmeliyiz. Bu gayretin yansımalarından biri olan Kütahya Eğitim ve Gelişim Programımız, ilçelerimiz dahil olmak üzere 2021-2022 eğitim öğretiminde itibaren tüm ilimiz genelinde 3 yıldır sizlerin destekleriyle başarıyla uygulanmıştır. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde her yıla özgü bir temayı okullarımız EGEP projesi kapsamında gündemlerine yıl boyu aldılar. 2021-2022’deki temamız, hatırlarsanız Hekim Sinan’dı. Bir sonraki yıl 2022-2023 eğitim öğretim yılında Cahit Art matematik yılı aldı, temayı işledik. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılımızda ise Cumhuriyetimizin 100. yılı temasını hep beraber işledik. Bu temaya dayalı birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bizler bu süreçte dijital eğitim, robotik kodlama, okul dışı eğitim, sürdürülebilir kalkınma gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirdiğimiz 30 bin den fazla etkinlik ile eğitim kurumlarımızın okul bazlı gelişimini takip ederek ödüllendirdik. Artık yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı. 3 yıllık sizlerin destekleriyle uyguladığımız Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı’nın bugün artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Onun yerine bakanlığımızın köklerden geleceğe duyurduğu, hayata geçirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif modeline hep beraber bugün itibariyle geçmiş bulunuyoruz. Anahatları aynı kalmak üzere 20. yüzyılında yorumladığımız, yani Türkiye Yüzyılı Maarif modelini Kütahya özelinde yorumladığımız, bize ait olandan yani köklerimizden yola çıkarak geleceğe adım adım gittiğimiz bir vizyonu ifade etmektedir. Bizler için asıl olan çocuklarımızın nitelikli bir eğitim öğretimi sürecinden geçerek yetkin ve erdemli insanlar olarak yetişmeleridir. İlimizde eğitim üzerine hayata geçirdiğimiz projelerimizin elimiz merkezinden en uzak, en ucra bendesine kadar bütün eğitim ailemizde hayata geçtiği, okulda geliştiği, toplumda olgunlaştığı bir şehir kimliğini Kütahya’mızda kazandırabilmek için maarif ailesi olarak hep birlikte yorulmadan, yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle emin olan bütün arkadaşlarıma, bütün yöneticilerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza, velilerimize herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Müdür Başyiğit’in konuşmasının ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında EGEP çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin tanıtım videosu izletildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan Maarif43 hakkında yapılan sunumun ardından ödül törenine geçildi.

12 okulun gümüş, 18 okulun altın rozet aldığı tören, Müdür Hasan Başyiğit’in ödülleri takdim etmesiyle sona erdi.