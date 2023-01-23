Kütahya’da eğitim çalışanları arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

Kütahya’da eğitim çalışanları arasında voleybol turnuvası düzenlendi.

Kütahya Yeni Spor Salonu’nda yapılan 7 grupta 29 takımın mücadele ettiği turnuvada son dörde kalan takımlar birincilik, ikincilik ve üçüncülük için sahaya çıktılar. Üçüncülük için sahaya çıkan Linyit Ortaokulu ile Çinikent Özel Eğitim Okulu maçının kazananı Çinikent Özel Eğitim Okulu oldu. Final maçında ise Şehitler Ortaokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu mücadele etti. Karşılaşmanın sonunda Mimar Sinan Ortaokulu şampiyon olurken, Şehitler Ortaokulu ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara kupaları, oyunculara madalyaları ve en iyiler kategorisinde ödüle layık görülen oyunculara ödülleri, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, AK Parti kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, SGK İl Müdürü İsmail Sayar ve Voleybol İl Temsilcisi Ahmet Demir verdirildi.