Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şubesi işbirliğiyle eğitim çalışanları voleybol turnuvası düzenlendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şubesi işbirliğiyle eğitim çalışanları voleybol turnuvası düzenlendi.

Voleybol Turnuvası ile ilgili bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Köse, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 Nolu Şubemiz işbirliğiyle eğitim çalışanlarımız arasındaki uyum ve iş birliğini artırmak, amatör sporu yaygınlaştırmak gayesiyle düzenlediğimiz eğitim çalışanları voleybol turnuvası, Abdülhamid Han Anadolu Lisesi ve Vakıfbank Ortaokulu çalışanlarımız arasındaki müsabakayla başladı. Hayırlı olmasını ve amaca matuf bir turnuva olmasını dileriz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı eğitim çalışanları voleybol turnuvası 29 takımın katılımıyla 7 grup halinde oluşturulan fikstüre göre grup maçları sonrasında eleme turları ardından final müsabakaları neticesinde 19 Ocak 2023 tarihinde son bulacak. Geleneksel olarak düzenlediğimiz turnuvamızın bu sene 4.sünü icra ediyor ve turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.