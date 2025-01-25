Kütahya’da düzenlenen İşitme Engelliler Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası’nda İstanbul Sezsizler Spor Kulübü, şampiyon oldu

Kütahya, İşitme Engelliler Erkekler Futsal Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Büyük bir heyecanla geçen organizasyon, sporseverlerden yoğun ilgi gördü. Final maçı ve ödül törenine Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, İşitme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Alptekin, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal ve Belediye Kütahya Spor Asbaşkanı Ferhat Tak katıldı.

Şampiyonanın finalinde rakiplerini geride bırakan İstanbul Sessizler Spor Kulübü, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlar ve sporcular tebrik edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, sporun engelleri aşmadaki gücüne vurgu yaparak, gelecekte benzer organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

6 gün süren müsabakalara Balıkesir, Eskişehir, İzmit, İstanbul, Bursa, Kırşehir, Ankara, Erzurum, Manisa, Sivas, Adıyaman ve Kütahya’dan 16 takım katılmış ve kıran kırana geçen mücadeleleri sahne olmuştu.