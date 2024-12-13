Kütahya’da kurulan "Düşler Odası Kütüphanesi" açıldı.

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, Eğitim Vakfı tarafından kurulan "Düşler Odası" kütüphanesinin açılışına katılmak ve Tutum, Yatırım, Türk Malları Haftası etkinliklerine dahil olmak üzere Yunus Emre Anaokulu’nu ziyaret etti.

Kütüphanenin açılışına, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Rönesans Eğitim Vakfı Müdürü Gül Daşdanbek ve Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz eşlik etti. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte, Hasan Başyiğit açılış konuşmasında, kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, bu tür projelerin eğitime katkısının önemine dikkat çekti.

Açılışın ardından, Tutum, Yatırım, Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında bir sergi düzenlendi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan yerli ürünlerin tanıtıldığı sergi, öğrencilere yerli malı kullanma bilinci kazandırmayı ve tasarruf alışkanlıklarını artırmayı hedefliyor.

Yunus Emre Anaokulu’nda gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikler, eğitim ve kültür alanında farkındalık oluşturmaya yönelik projelere olan desteğin artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.