Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta çalıntı ziynet eşyası ve narkotik madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Mecidiye Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.G. (30) isimli şahsın idaresindeki araçta ve araçta yolcu olarak bulunan N.Ç. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında,1,25 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza hap,ele geçirildi. Ayrıca N.Ç.’in yapılan üst aramasında çalıntı olduğu tespit edilen 3 adet yüzük,1 adet küpe ve 1 adet künye ele geçirildi.

Yapılan araştırma neticesinde N.Ç’nin ele geçirilen ziynet eşyalarını gün içerisinde, F.K. isimli şahsın dükkanı içerisindeki ceketinin cebinden çaldığını beyan etmesi üzerine gerekli işlemler için şahıslar yakalanarak Polis Merkezine teslim edildi.