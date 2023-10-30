Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerinin “Dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücünün aracında yapılan aramada 1.44 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında ”Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan G.Y. (29) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç Perli Mahallesinde yakalandı. Bahse konu araca, dur ihtarına uymamak, drift, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlallerinden trafik yönünden cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç içerisinde yapılan aramada, 1.44 gram esrar ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.