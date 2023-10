Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde gerçekleşen 10 Ekim Ruh Sağlığı Günü etkinliklerinde TRSM Üyeleri tarafından oluşturulan “Ritim Ekibi”, “Folklor Ekibi”, “Şarkı ve Şiir Ekibi” ile katılımcılar hem duygulu ve eğlenceli anlar geçirdiler.

Etkinliğe Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Telli, Başhekim Yardımcıları Uz. Dr. Gülten Yılmaz, Uz. Dr. İbrahim Aslan, Hastane Yöneticileri, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Psikologlar, Kütahya Şizofreni ve Yaşam Derneği Başkanı Hasan Ünal katıldı.

Toplu pasta kesiminin ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Akkuş,“ Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 1948 yılında yaptığı tanımda sağlık sadece bedensel değil ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak belirtilmektedir. Geçmişte ruh sağlığı bedensel sağlığın gölgesinde ve gerisinde kalmıştır. Hatta ruh sağlığı tıbbın dışında bir alan, ruh sağlığı konuları ise gerçekte var olmayan durumlar olarak algılanmıştır. Günümüzde ruh sağlığı sorunları dünya genelinde her sekiz kişiden birini etkilemektedir. Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ruh sağlığı sorunlarının önemi giderek daha görünür olmuştur. DSÖ 1992 yılından başlayarak, her yıl 10 Ekim gününü Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak belirlemiştir. Bugünün amacı dünya genelinde ruh sağlığı sorunları hakkında toplum farkındalığı oluşturmak ve ruh sağlığını desteklemektir. Bu iki hedefte her yıl farklı bir ruh sağlığı teması seçilmektedir. Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yıl ki teması “Ruh Sağlığı Evrensel Bir İnsan Hakkıdır” olarak belirlenmiştir. Yaşamımızın herhangi bir bölümünde ruh sağlığı karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu sorunu yaşarken öncelikli olarak, dinlenilmek, anlaşılmak, önemsenmek ve ruh sağlığı uzmanına danışmak hakkımızdır” ifadelerine yer verdi.