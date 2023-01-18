Özel çocukların “Dünya Mirası Aizanoi" isimli seramik tasarım etkinliği, Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik’in katılımıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Özel çocukların “Dünya Mirası Aizanoi" isimli seramik tasarım etkinliği, Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik’in katılımıyla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Engelsiz Yaşam Merkezinin etkili fonksiyonundan dolayı KSBÜ personeline teşekkür eden Vali Ali Çelik, hazırlanan sergi için özel çocukların değerli emeklerine vurgu yaparak, "Sizlerle birlikte Aizanoi’yi çok daha iyi tanıtacağız" dedi.

Etkinliği düzenleyen Kütahya Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Derneği ve Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği ise destek olan tüm kurumlara teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından çocuklar eserlerini takdim etti.