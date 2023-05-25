Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından ’Biyoçeşitlilik izleme’ çalışmaları hakkında sunum yapıldı, fotoğraf sergisi düzenlendi.

Konuyla ilgili Kütahya DKMP’den yapılan açıklamada, ”Dünya Biyoçeşitlilik günü etkinlikleri çerçevesinde Çamlıca Tabiat Parkı Yaban Hayatı Müzesinde Kütahya İli Biyoçeşitlilik İzleme çalışmaları hakkında Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlileri, Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Sonrasın da Sera AVM de Kütahya İli Biyoçeşitliliğinden oluşan fotoğraf sergisi düzenlenmiştir” ifadelerine yer verildi.