Kütahya’nın önemli ulaşım projelerinden biri olan Domaniç-Tavşanlı yolunun en zor ve tehlikeli kısmı olan 6,2 kilometrelik bölümü, yoğun kar yağışı altında düzenlenen bir törenle trafiğe açıldı. Açılış törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti il ve ilçe teşkilatları, Karayolları Bölge Şefleri, Tavşanlı Ticaret Odası yöneticileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Törende konuşan AK Parti Milletvekili Mehmet Demir, yolun Kütahya-Tavşanlı-Tunçbilek-Domaniç-İnegöl-Bursa bağlantısı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Demir, “Bugün yıllardır beklenen bu güzergahın 1. etabının açılışını gerçekleştirdik. Daha güvenli bir seyahat imkanı sunan bu yolun tamamlanması için çalışmalarımız hızla sürecek. Bu proje, hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir kazanım olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ise, yolun kalan kısımlarıyla ilgili bilgi verdi. Önsay, “Bugün açılışını yaptığımız 6,2 kilometrelik kısmın ardından, 2024 yılı hedefimiz Muhacirler-Tunçbilek arasındaki 3,3 kilometrelik yolu tamamlamak. Sonrasında Tunçbilek geçişindeki 5 kilometrelik bölüm de bitirildiğinde Tavşanlı-Domaniç yolu tamamen hizmete açılmış olacak. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılan 6,2 kilometrelik bölüm, eski yolun en zorlu ve tehlikeli kısmını oluşturuyordu. Özellikle Kırık Köprüsü bölgesinde sıkça yaşanan kazalar, dar ve virajlı yollar nedeniyle hem can kaybına hem de trafik aksamasına neden oluyordu. Yeni yolun genişletilmiş ve virajsız olması, üç şeritli Hamidabat yokuşu gibi iyileştirmelerle bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak.

Projenin tamamlanmasıyla, Domaniç-Tavşanlı arasındaki seyahat süresi kısalırken, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Bu yol, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sağlaması beklenen önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.