Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şahıslara, "saman satacağı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şahıslara, "saman satacağı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince Kütahya’da ikamet eden ve farklı illerden şahıslara "saman satacağı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik yürütülen projeli çalışma çerçevesinde 54 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalandı.

“Operasyonda yüklü miktarda ziynet eşyası ele geçirildi”

Yakalanan 9 şüphelinin ikamet ve araçlarında yapılan aramada suçtan elde edilen gelirle alınan, 35 Adet Cumhuriyet altını, 3 adet bilezik, 2 adet yüzük, 1 adet kolye zinciri, 1 çeyrek altın, 1 adet tura kolye ucu, 1 çift küpe, 15 bin TL nakit para, 4 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek,14 adet android telefon, 2 adet tuşlu telefon, 1 adet tablet, suç unsuru evraklar ve 3 adet flash disk ele geçirildi.

“6 şüpheli tutuklandı”

Gözaltına alınan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ifadede adı geçen ve gözaltına alınan O.Ç.(33) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelilerden A.Ç, E.S, Ş.İ, İ.D, N.K ve E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.