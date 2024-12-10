Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği, Hıdırlık Mevkii’nde doğaseverleri bir araya getirdi. Temiz havada keyifli bir yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, doğanın huzurlu atmosferinde hem spor yaptı hem de birbirinden güzel manzaraların tadını çıkardı.

Sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yürüyüşün kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki olumlu etkilerinden faydalandı. Yürüyüş sırasında doğal güzelliklerle çevrili Hıdırlık Mevkii’nin dinç ortamı, doğaseverlere keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, yürüyüşten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür sportif aktivitelerin devam etmesi yönündeki taleplerini iletti. Kütahya Belediyesi yetkilileri ise, vatandaşların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.